Irak'ta İki Gazeteci Hayatını Kaybetti

Irak'ın Musul kentinde operasyonları takip eden 2 gazetecinin, terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu öldüğü, birinin yaralandığı bildirildi.



Irak ordusunda görevli yüzbaşı Udey Muhammed, AA muhabirine, Musul'un güneyindeki çatışmaları takip eden "Huna Salahaddin" televizyonunda görevli iki muhabirin DEAŞ tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiğini, bir kameramanın da yaralandığını belirtti.



Muhammed, söz konusu gazetecilerin Irak askeri birliklerine eşlik ettiğini kaydetti.



Irak, 2003'teki ABD işgalinden bu yana devam eden kaos ortamı nedeniyle basın mensupları için en tehlikeli ülkelerden biri olarak kabul ediliyor.