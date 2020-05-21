Irak'ta iftar yemeğinde 50 kişi zehirlendi
Irak'ın kuzeyindeki Musul kentindeki verilen iftar yemeğine katılan 50 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
21.05.2020 13:59 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:00
Irak'ın kuzeyindeki Musul kentindeki verilen iftar yemeğine katılan 50 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Irak'ın kuzeyinde yer alan Musul kentinin Rasulkor bölgesinde 50 kişi katıldıkları iftar yemeğinden zehirlendi. El-Selam Hastanesi Acil Müdürü Doktor Raad Casim, iftar yemeğine katılanların tamamın zehirlenerek hastaneye kaldırıldığını belirterek çoğunun durumunun ağır olduğunu açıkladı.
Öte yandan, Musul Polis Müdürü Leys Halil el-Hemdani de olayın ardından lokanta sahibi ile çalışanların gözaltına alındığını aktardı. - ERBİL
Kaynak: İHA