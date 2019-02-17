Irak'ta İç Gümrüklerin Kaldırılması

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Irak'ta iç gümrüklerin kaldırılmasından dolayı memnun olduklarını bildirdi.

Yıldırım, yazılı açıklamasında, Irak ile ticarette yeni bir dönem başladığını belirterek, kararın uygulamaya geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Irak'ta yaşanan çifte gümrük vergilendirmesinin kendileri için önemli bir sorun olduğunu her platformda dile getirmeye çalıştıklarını aktaran Yıldırım, konunun çözüme kavuştuğunu kaydetti.

Yıldırım, bundan sonra Türkiye ile Irak arasında Habur ve Üzümlü sınır kapılarından veya İran Başmak, Pervezhan ve Hacı Omeran sınır kapılarından Irak pazarına giren ürünlerin içeride tekrar vergilendirmeye tabi tutulmayacağını ifade etti.

Son yıllarda Gaziantep'in Irak'a olan ihracatının düşüş eğiliminde olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"2018 yılında Irak ihracatımız yüzde 11,5 düştü. Bu düşüşün iki temel unsuru var. Biri Habur Sınır Kapısında yaşanan yoğunluk. Diğeri ise Irak'taki iç gümrük noktalarından kaynaklanan çifte vergilendirmeydi. GTO olarak her iki sorunun da sıkı takipçisi olduk, çözüme kavuşturulması gerektiğini güçlü bir şekilde söyledik. Çok şükür ki çözüme kavuştu. İnanıyorum ki 2019'da ticari ilişkiler yeniden yükseliş trendine girecektir. Çözümde emeği olan herkese şahsım ve üyelerim adına teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA