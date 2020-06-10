Irak'ta hükümetin memur ve emekli maaşlarındaki kesinti kararına meclisten veto
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Irak'ta hükümetin memur ve emekli maaşlarındaki kesinti kararına meclisten veto

Irak hükümetinin, memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 15'e varan kesinti kararını meclis iptal etti.

Irak'ta hükümetin memur ve emekli maaşlarındaki kesinti kararına meclisten veto
10.06.2020 18:17 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:22

Irak hükümetinin, memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 15'e varan kesinti kararını meclis iptal etti.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, memur ve emekli maaşlarında bu aydan itibaren yüzde 15'e varan kesinti kararı aldı.

Parlamento da memur ve emeklilerin tepkisini çeken söz konusu kararı bugün yapılan oturumda görüştü ve oy birliğiyle iptal etti.

Hükümetin aldığı kararın ayrıca vergi geliri yasasına da aykırı olduğu ortaya çıktı.

Iraklılar, sosyal medya üzerinden Başbakan Kazımi'yi eleştirerek, emekli ve memur maaşlarında kesinti yerine, yapılan yolsuzluklar sonucu kaybolan paraların devlet hazinesine iade edilmesini istedi.

Irak Başbakanı, daha önce yaptığı açıklamada, memur ve emekli maaşlarına dokunulmayacağını söylemişti.

Irak hükümeti, söz konusu kesinti kararının gerekçesini "petrol fiyatlarındaki düşüş ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı yaşanan ekonomik krize çözüm" olarak açıklıyor.

Kazımi, Başbakanlık görevini devraldığında devlet hazinesini "boş" teslim aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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