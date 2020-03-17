Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Zurfi'ye ilk itiraz İran'a yakın Fetih Koalisyonunundan
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Cumhurbaşkanı, Irak, İran, Güncel

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Zurfi'ye ilk itiraz İran'a yakın Fetih Koalisyonunundan

Irak'ta İran'a yakınlığıyla bilinen Fetih Koalisyonu, Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in hükümeti kurma görevini eski Necef Valisi Adnan ez-Zurfi'ye vermesini "Anayasa'nın ihlali" olarak nitelendirdi.

17.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:06
Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Zurfi'ye ilk itiraz İran'a yakın Fetih Koalisyonunundan

Irak'ta İran'a yakınlığıyla bilinen Fetih Koalisyonu, Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in hükümeti kurma görevini eski Necef Valisi Adnan ez-Zurfi'ye vermesini "Anayasa'nın ihlali" olarak nitelendirdi.

Fetih Koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Salih'in "Meclis'in en büyük grubu" prensibini es geçerek, Zurfi'ye hükümeti kurma görevi vermesinin Anayasa'nın ihlali olduğu savunuldu.

Salih'in bu adımıyla siyasi gruplar arasındaki konsensüse bağlı kalmadığı öne sürülen açıklamada, bu "provokatif" konunun sonuçlarından Cumhurbaşkanı'nın sorumlu tutulacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca hükümeti kurma görevinin verilmesi sürecine ilişkin gerekli anayasal hakkın da kullanılacağı kaydedildi.

329 sandalyeli Irak Meclisi'nde 46 milletvekili bulunan Fetih Koalisyonunda İran'a yakın Bedir, Kanun Devleti ve Ata Partisi gibi Şii siyasi gruplar yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümeti kurma görevini eski Necef Valisi Adnan ez-Zurfi'ye vermişti.

Kaynak: AA

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Manşet

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