Irak'ta hükümet yüksek maaşlarda kesintiye gidecek Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, petrol fiyatlarındaki düşüşün meydana getirdiği ekonomik kriz nedeniyle memurların değil üst düzey yetkililerin maaşlarında kesintiye gidileceğini duyurdu.

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, petrol fiyatlarındaki düşüşün meydana getirdiği ekonomik kriz nedeniyle memurların değil üst düzey yetkililerin maaşlarında kesintiye gidileceğini duyurdu.

Kazımi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ekonomik krize, memur, emekli ve sosyal yardım maaşlarında kesintiye gidilerek çözüm bulmaya çalışılmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Başbakan, bunun yerine bakanlıklardaki üst düzey yetkililerin maaşlarının düşürüleceğini, devletten çift maaş alımının önüne geçileceğini, harcamaların yeniden gözden geçirileceğini aktardı.

Dünya Bankası verilerine göre yaklaşık 40 milyon nüfuslu Irak'ta ekonominin yüzde 90'ı petrol gelirlerine dayanıyor.

Küresel petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Irak'ın gelirleri ciddi oranda azalmıştı.

Irak aylık ortalama 100 milyon varil ham petrol ihraç ediyor.

Kaynak: AA