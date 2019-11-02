Irak'ta hükümet karşıtı protestoların ana merkezi 'Türk Lokantası' oldu

02.11.2019 14:10

Irak'ın başkenti Bağdat'ta başlayan ve ülke geneline yayılan hükümet karşıtı gösterilerin ana merkezi başkentin göbeğinde ve "Türk Lokantası" adıyla bilinen terk edilmiş bir alışveriş merkezi oldu.…

Kaynak: Youtube