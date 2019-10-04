Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda bilanço ağırlaşıyor: En az 42 ölü, 2 bin 500 yaralı

04.10.2019 16:46

Irak'ta salı gününden bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 40'ı aştı.



Eylemciler ile güvenlik güçleri arasında en şiddetli çatışmaların yaşandığı ülkenin güney doğusundaki Nasiriye kentinde, biri polis en az 25 kişi hayatını kaybetti. Böylece son 3 günde ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi. Euronews.com'da Görüntüle