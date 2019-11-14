Irak'ta hükümet karşıtı gösterilere müdahale

14.11.2019 18:40 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:43

Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler sürüyor. Başkent Bağdat'ın el-Hallani Meydanı'nda toplanan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı. Güvenlik güçleri, göstericilere gaz bombasıyla müdahale etti. Müdahale sonucu gazdan etkilenenlere müdahale edildi.

Göstericiler, başkent Bağdat'taki el-Hallani Meydanı'nda güvenlik güçleri tarafından kurulan barikatları aşıp Yeşil Bölge'ye ilerlemeye çalıştı.

Kaynak: AA