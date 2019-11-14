Irak'ta hükümet karşıtı gösterilere müdahale
Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler sürüyor.
Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler sürüyor. Başkent Bağdat'ın el-Hallani Meydanı'nda toplanan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı. Güvenlik güçleri, göstericilere gaz bombasıyla müdahale etti. Müdahale sonucu gazdan etkilenenlere müdahale edildi.
Göstericiler, başkent Bağdat'taki el-Hallani Meydanı'nda güvenlik güçleri tarafından kurulan barikatları aşıp Yeşil Bölge'ye ilerlemeye çalıştı.
Haber Videosu: Irak'ta hükümet karşıtı gösterilere müdahale