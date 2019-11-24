Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde en az 5 kişi hayatını kaybederken 120'den fazla kişi yaralandı
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Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde en az 5 kişi hayatını kaybederken 120'den fazla kişi yaralandı

Irak’ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde hükümet karşıtı gösterilerde en az 5 kişi hayatını kaybederken 120’den fazla kişi yaralandı.

24.11.2019 12:24 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:24
Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde en az 5 kişi hayatını kaybederken 120'den fazla kişi yaralandı

'ın başkenti ile ülkenin orta ve güney kentlerinde karşıtı gösterilerde en az 5 kişi hayatını kaybederken 120'den fazla kişi yaralandı.


Ülkenin güneydeki Nasiriye kentinde polisin protestoculara ateş açması sonucu en az üç kişi hayatını kaybederken, 50'den fazla kişi yaralandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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