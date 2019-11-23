Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor
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Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler sürüyor.

23.11.2019 22:14 | Son Güncelleme: 23.11.2019 22:17
Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

'ın başkenti ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan karşıtı gösteriler sürüyor. Başkent Bağdat'taki Al Rasheed Caddesinde toplanan göstericiler, hükümet aleyhine slogan attı.

Güvenlik güçleri tarafından konulan beton bariyerleri devirmeye çalıştı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor
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