Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor
Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler aralıksız devam ediyor.
Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler aralıksız devam ediyor. Başkent Bağdat'taki Al-Khilani Meydanı'nda toplanan göstericilere, güvenlik güçleri gaz bombasıyla müdahale etti. Güvenlik güçlerinin gösteriye müdahalesi üzerine bir gösterici sapanla taş atarak karşılık verdi.
Haber Videosu: Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor