Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler aralıksız devam ediyor.

10.11.2019 20:04 | Son Güncelleme: 10.11.2019 20:06
Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

'ın başkenti ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan karşıtı gösteriler aralıksız devam ediyor. Başkent Bağdat'taki Al-Khilani Meydanı'nda toplanan göstericilere, güvenlik güçleri gaz bombasıyla müdahale etti. Güvenlik güçlerinin gösteriye müdahalesi üzerine bir gösterici sapanla taş atarak karşılık verdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor
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