Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

10.11.2019 20:04 | Son Güncelleme: 10.11.2019 20:06

Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler aralıksız devam ediyor. Başkent Bağdat'taki Al-Khilani Meydanı'nda toplanan göstericilere, güvenlik güçleri gaz bombasıyla müdahale etti. Güvenlik güçlerinin gösteriye müdahalesi üzerine bir gösterici sapanla taş atarak karşılık verdi.

Kaynak: AA