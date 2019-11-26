Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

26.11.2019 17:31 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:35

Göstericilerle güvenlik güçlerinin çatışması

Yerdeki gerçek mermi kovanlarından detay

Göstericilerin kaçışmasından detaylar Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Başkent Bağdat'taki Sinek ve Ahrar Köprüsü arasındaki Reşadiye Caddesi'ndeki göstericilere gerçek mermi ve gaz bombalarıyla müdahale etti.

Kaynak: AA