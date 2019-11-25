Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor
Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.
25.11.2019 18:56 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:59
Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Başkent Bağdat'taki Al Rasheed caddesinde toplanan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor