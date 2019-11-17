Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

17.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:08

Göstericilerin yürüyüş yapması ve slogan atması

Namaz kılanlar ve yürüyüş yapılması

Kapalı dükkanlar Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

Kaynak: AA