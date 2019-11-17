Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor
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Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

Göstericilerin yürüyüş yapması ve slogan atması Namaz kılanlar ve yürüyüş yapılması Kapalı dükkanlar Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

17.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:08
Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

Göstericilerin yürüyüş yapması ve slogan atması

Namaz kılanlar ve yürüyüş yapılması

Kapalı dükkanlar 'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan karşıtı gösteriler devam ediyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor
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