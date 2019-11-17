Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor
Göstericilerin yürüyüş yapması ve slogan atması Namaz kılanlar ve yürüyüş yapılması Kapalı dükkanlar Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.
17.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:08
Göstericilerin yürüyüş yapması ve slogan atması
Namaz kılanlar ve yürüyüş yapılması
Kapalı dükkanlar Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor