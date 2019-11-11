Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler

11.11.2019 20:51 | Son Güncelleme: 11.11.2019 21:05

Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler sürüyor. Güvenlik güçleri, başkent Bağdat'ın sokaklarında toplanan göstericilere müdahale etti. Göstericiler, güvenlik güçlerine sapanla taş atarak karşılık verdi.

Kaynak: AA