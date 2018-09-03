Irak'ta Hükümet İçin İki Ayrı Koalisyon İlanı

Irak'ta eski Başbakan Nuri el-Maliki, büyük meclis koalisyonunu oluşturduklarını, bununla hükümeti kuracaklarını belirtti.

Seçimin galibi Mukteda es-Sadr, Başbakan Haydar el-İbadi, Şii liderlerden Ammar el-Hekim, eski başbakanlardan İyad Allavi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame Nuceyfi, hükümeti kurma çalışmaları kapsamında en büyük meclis koalisyonunu oluştururken, Maliki düzenlediği basın toplantısında, "Uzun müzakereler sonucu 'Bina Koalisyonu' adında büyük koalisyonu oluşturduk. Bu koalisyon hükümeti kuracak." dedi.

Söz konusu koalisyonda yer alan Haşdi Şabi komutanlarından ve Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri de aynı basın toplantısında, söz konusu koalisyonun 149 kişiden oluştuğunu dile getirerek "İlk başlardan beri Şii, Sünni ve Kürtlerin yer alacağı büyük koalisyonu oluşturmak istedik." ifadelerini kullandı.

Başbakan Haydar el-İbadi tarafından Milli Güvenlik Müsteşarlığı ve Haşdi Şabi Başkanlığı görevinden alınan Falih Feyyad ise "Kürtlerin de koalisyona katılmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Kürt partiler, duyurulan iki ayrı koalisyonda da yer almadı.

329 sandalyeden oluşan Irak Meclisi'nde bugün ilk oturumun gerçekleştirilmesi, Meclis Başkanı ve yardımcılarının seçilmesi bekleniyor.