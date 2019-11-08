Irak'ta hükmet karşıtı protestolara engellilerden destek

Irak'ta hükmet karşıtı protestolara engellilerden destek

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilen hükumet karşıtı gösterilere konuşma ve işitme engelliler de katıldı.

08.11.2019 17:41 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:46
Irak'ta hükmet karşıtı protestolara engellilerden destek

'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilen hükumet karşıtı gösterilere konuşma ve işitme engelliler de katıldı.


Irak'ta günlerdir devam eden yolsuzluk ve kamu hizmetinin yetersizliğine karşı başlatılan hükumet karşıtı gösterilere, konuşma ve işitme engelliler de katıldı. Engelli vatandaşlar, "Dilsiziz ama ülkede olanları görüyoruz", "Duymuyoruz ancak vatanımızın çağrısı duyduk" yazılı pankartlar taşıdı. Eylemciler, haklara saygı duyulmasını istedi. - BAĞDAT

Kaynak: İHA
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