Irak'ta Hizbullah'a operasyon Irak'ta terörle mücadele ekipleri Kataib Hizbullah Genel Merkezi'ne baskın düzenledi.

Irak'ta terörle mücadele ekipleri Kataib Hizbullah Genel Merkezi'ne baskın düzenledi. Baskında, roketatarlar ele geçirildi.

Irak Terörle Mücadele Servisi birliklerinin Bağdat'ın güneyinde bulunan Kataib Hizbullah karargahına baskın düzenledikleri açıklandı. Perşembe gecesi geç saatlerde yapılan baskında toplam 13 Hizbullah üyesinin tutuklandığı bildirildi.

Irak güvenlik güçleri tarafından düzenlenen baskında İran yanlısı teröristlerin ellerinde bulunan çok sayıda roketatara da el konulduğu belirtildi. Bu baskının ABD karşıtı roket saldırıları yapmakla suçlanan teröristlere yönelik ilk baskın olduğu kaydedildi.

Öte yandan, bu ayın başlarında bir dizi Katyuşa roketi ile Bağdat'a saldırı düzenlendi. Irak'ta bulunan Ortak Operasyonlar Komutanlığı (JOC), Katyuşa roketatarı yüklü bir kamyonu ele geçirdi. Ancak JOC, ele geçirilen kamyonla ilgili o dönemde herhangi bir terör grubuna bağlayan bir açıklamada bulunmadı. - BAĞDAT

Kaynak: İHA