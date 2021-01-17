Irak'ta haziranda yapılması planlanan seçimde 25 milyondan fazla kişi oy kullanabilecek
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Irak'ta haziranda yapılması planlanan seçimde 25 milyondan fazla kişi oy kullanabilecek

17.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:03
Irak'ta haziranda yapılması planlanan seçimde 25 milyondan fazla kişi oy kullanabilecek

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, yaklaşık beş ay sonraki erken genel seçimde 25 milyondan fazla kişinin sandığa gidebileceğini belirtti.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, yaklaşık beş ay sonraki erken genel seçimde 25 milyondan fazla kişinin sandığa gidebileceğini belirtti.

Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği Sözcüsü Cumane el-Galavi, devlete ait Es-Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, 6 Haziran'da düzenlenmesi planlanan erken seçime ilişkin bilgiler verdi.

Erken genel seçimde, 25 milyon 139 bin 375 seçmenin oy kullanmaya hak kazandığını aktaran Galavi, halihazırda kayıtlı seçmen sayısının yaklaşık 15 milyon olduğunu ifade etti.

Büyükelçilikler ve uluslararası kurumlar seçimi izlemeye davet edildi

Galavi ayrıca Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinin, 52 büyükelçilik ile 19 uluslararası kurumu seçim sürecini izlemeye davet ettiğini söyledi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, göreve gelmesinden yaklaşık 3 ay sonra, 31 Temmuz 2020'de yaptığı açıklamada, ülkede 6 Haziran 2021'de erken seçim yapılacağını duyurmuştu.

Irak Planlama Bakanlığı, geçen hafta, son istatistiklere göre ülke nüfusunun 40 milyon 150 bin olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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