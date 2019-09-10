Irak'ta, Haşdi Şabi silah deposunda yangın iddiası

10.09.2019 00:58

Irak'ın batısında, Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye bağlı Haşd'ül Aşairi silah deposunda yangın çıktığı iddia edildi.



Irak'ta yerel medyada çıkan haberlere göre, Enbar'a bağlı Hit ilçesinin güneyindeki Mamuriye'de bulunan Haşd'ül Aşairi (Haşdi Şabi'ye bağlı Sünni birlik) silah deposunda yangın çıktı. Yangın sırasında civar bölgelerdeki bazı yerleşim yerlerine füze düştü.



Bazı iddialara göre ise yangın, hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen uçak tarafından yapılan hava saldırısı sonucu meydana geldi.

Yangında ölü ve yaralı olduğu öne sürüldü.

Kaynak: AA