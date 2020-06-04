Irak'ta Haşdi Şabi'nin yapılandırılmasına ilişkin "yeni kararname"
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Irak'ta Haşdi Şabi'nin yapılandırılmasına ilişkin "yeni kararname"

Irak'ta Haşdi Şabi'nin şehirlerdeki tüm askeri bürolarının kapatılması ve terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede etkin olan milis yapıların isimlerinin silinerek resmi askeri adlar kullanması kararı alındı.

Irak'ta Haşdi Şabi'nin yapılandırılmasına ilişkin
04.06.2020 16:27 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:27

Irak'ta Haşdi Şabi'nin şehirlerdeki tüm askeri bürolarının kapatılması ve terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede etkin olan milis yapıların isimlerinin silinerek resmi askeri adlar kullanması kararı alındı.

Ülkede Haşdi Şabi'nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin yeni bir kararname yayımlandı.

Haşdi Şabi Başkanı Falih Feyyad imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, şehirlerde bu yapıya bağlı tüm askeri bürolar kapatılacak.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen mücadelede etkin olan bu yapıya bağlı tüm milis güçlerin isimleri silinerek, 2019'daki yapılandırmada belirlenen "alay" veya "tugay" gibi resmi askeri adlar kullanılacak.

Haşdi Şabi mensuplarının siyasi, toplumsal ve hizipsel tüm bağlarının koparılması ve kadrolaşma ile emeklililik haklarının takip edilmesi için ihtiyaç duyulan bilgilerin hukuk komitesine bildirilmesi gerektiği kaydedilen kararnamede, şu ifadelere yer verildi:

"Başkomutan liderliğindeki silahlı kuvvetlere bağlı bu yapının (Haşdi Şabi), resmi izin olmadan herhangi bir askeri faaliyette bulunması yasaklanmıştır. Söz konusu mercilerin talimatlarına uymayan mensuplar, yapılacak kanunsuzluk ve usulsüzlüklerin hesabını hem kendileri hem de bağlı oldukları birimler olarak verecektir. Bu talimatların yerine getirilmesi konusundaki sorumluluğu ilgili taraflar (tarafların isimlerine yer verilmemiş) üstlenecektir. Haşdi Şabi Emniyet Kurumu da bu talimatlara aykırı davranışları takip edecektir."

Haşdi Şabi'ye bağlı birliklerin savaş gerekliklerine göre arazide konuşlandırılması gözden geçirilecek ve milis gücüne bu bağlamda yeniden şekil verilecek.

Yeni yapılandırmaya Sünni güçlerden oluşan Haşdi Aşairi de dahil edilecek. Bu bağlamda oluşturulan ve 30 Mayıs'ta çalışmalarına başlayan komitenin, 30 gün içerisinde çalışmalarını tamamlaması bekleniyor.

Haşdi Şabi'nin daha önce de şehirlerdeki tüm bürolarının kapatılması kararı alınmış ancak milis yapıların bu karara uymadığı görülmüştü.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Musul'u ele geçirmesi ardından, Irak'taki Şiilerin dini mercisi Ayetullah Ali es-Sistani'nin fetvası üzerine kurulan Haşdi Şabi, Iraklı çeşitli Şii milis güçlerden oluşuyor. Haşdi Şabi içerisinde az sayıda Sünni Arap ve Hristiyan gruplar da bulunuyor.

Haşdi Şabi'deki milis sayısının 120 binden fazla olduğu iddia ediliyor. Bu yapı bünyesindeki grupların büyük bölümünün İran'la yakın ilişkileri bulunuyor. Bazı grupların finansmanının da İran tarafından sağlandığı iddialar arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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