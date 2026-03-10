Haberler

Irak'ta Haşdi Şabi güçlerine saldırılar: 6 ölü

ABD ile İsrail'in İran'a karşı başlattıkları savaştan sonra her iki tarafın saldırılarına maruz kalan Irak'ta gece boyunca Şii Haşdi Şabi güçlerini hedef alan farklı saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti.

Irak genelinde askeri hareketlilik ve hava saldırıları son 24 saatte zirveye ulaştı. Sabah saatlerde Kerkük'ün kuzeybatısında Haşdi Şabi'ye bağlı 40. Tugay Karargahı ülke menşei belirsiz uçaklar tarafından ağır bombardımana tutuldu. Yerel kaynaklar, saldırı sonucu en az 6 Haşdi Şabi üyesinin hayatını kaybettiğini ve 10'dan fazla kişinin de yaralandığını belirterek, enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Bu saldırının hemen öncesinde gece saatlerinde Anbar vilayetinin batısında Suriye sınırındaki Kaim bölgesinde bulunan 18. Tugay mevzileri ve sınır hattındaki stratejik noktalar da hava saldırılarının hedefi oldu.

Aynı saatlerde de Musul vilayetine bağlı Bartella yakınlarındaki Hazne köyünde konuşlu 30. Tugay'a ait bir karargah da şiddetli bir patlamayla sarsıldı.

Güvenlik birimleri, bu saldırıya ilişkin inceleme başlattı.

Irak'ta İran yanlısı silahlı grupların karargahları ABD ve İsrail tarafından hedef alınırken ülkenin kuzey bölgesi ise İran ve müttefiki Şii silahlı gruplar tarafından vuruluyor.

Irak İslami Direnişi'nden 37 saldırı açıklaması

Şii silahlı grupların çatısı altında toplandığı "Irak İslami Direnişi" olarak adlandıran gruplar sabah saatlerinde yaptıkları açıklamada, son 24 saat içerisinde Irak ve bölge genelinde ABD ile İsrail hedeflerine yönelik 37 askeri operasyon gerçekleştirdiklerini duyurdu. Onlarca İHA ve füzenin kullanıldığı belirtilen bu saldırı dalgası, ABD-İsrail hattı ile İran arasındaki bölgesel çatışmanın Irak sahasındaki en şiddetli evrelerinden biri olarak kayıtlara geçti. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
