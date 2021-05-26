Irak'ta, Haşdi Şabi Enbar Komutanı Muhslih tutuklandı

Irak'ta Haşdi Şabi Enbar Operasyonlar Komutanı Kasım Muslih'in, emniyet güçleri tarafından "terör suçundan" tutuklandığı bildirildi.

Irak'ta Haşdi Şabi Enbar Operasyonlar Komutanı Kasım Muslih'in, emniyet güçleri tarafından "terör suçundan" tutuklandığı bildirildi.

Irak yerel basınında, Irak Yüksek Yargı Konseyi'nin, Haşdi Şabi komutanı hakkındaki "terör suçundan tutuklanma kararı"nın yer aldığı belge yayınlandı.

Buna göre Muhslih'in bu sabah saatlerinde Başbakanlığa bağlı güç tarafından tutuklandığı ifade edildi. Tutuklanma sonrası Bağdat'ta hükümet binaları ve bazı yabancı misyon temsilciliklerin bulunduğu Yeşil Bölge trafiğe kapatıldı ve çevresinde alınan güvenlik önlemleri artırıldı.

Haşdi Şabi komutanının, Kerbela'daki sivil aktivistlerin öldürülmesinde parmağı olduğu iddia ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp