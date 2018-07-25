Irak'ta Halk Yine Sokakta

Irak'ın güneyindeki Zikar kentinde birkaç gün aradan sonra yine sokağa dökülen protestocular, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Çoğunluğunu Şiilerin oluşturduğu ve 9 Temmuz'da Irak'ın güneyinde başlayan işsizlik, kamu hizmeti aksaklığı ve yolsuzluk protestoları birkaç gün aradan sonra yeniden başladı. Zikar kentinde Vali ve İl Meclis Başkanını görevden alınmasını isteyen protestocular, valilik binası önünde toplanarak hükümet karşıtı sloganlar attı. Güney kentlerindeki aşiret reisleri, önceki gün vatandaşların isteklerini yerine getirmek için hükümete bir hafta süre tanımıştı. Öte yandan, Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği gösterilerin başladığı Basra'da gözaltına alınan 105 kişiden 97 göstericinin serbest bırakıldığını açıkladı. Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, ülkede 3. haftasına giren protesto gösterilerinde 14 kişinin öldüğünü ve 742 kişi yaralandığını duyurmuştu.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)