Irak'ta İşsizlik Nedeniyle Protesto Yapan Halk, İbadi'nin Üyesi Olduğu Parti Binasını Bastı

Irak'ın Hille kentinde işsizlik ve kamu hizmetlerindeki yetersizlik sebebiyle yapılan protestoda göstericiler, kentteki parti binalarını bastı.

HALK, İŞSİZLİK NEDENİYLE PROTESTO GÖSTERİSİ DÜZENLEDİ

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Babil ilinin merkezi Hille kentinde işsizlik ve kamu hizmetlerindeki yetersizlik dolayısıyla protesto gösterisi yapıldı.

SİYASİ PARTİLERİN BİNALARI BASILDI

Göstericiler eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin liderliğini yaptığı, Başbakan Haydar İbadi'nin de üyesi olduğu İslami Davet Partisi ile Şii tabanlı partilerden Fazilet Partisinin binalarını bastı.

Yüzbaşı Abdulhadi al-Tai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göstericilerin İmam Ali Caddesi'ni ve el-Henud Köprüsü'nü kapattığını belirtti.

Şİİ PARTİ BİNALARI ATEŞE VERİLDİ

Güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edildiğini ifade eden Tai, kentte gergin bir atmosfer olduğunu kaydetti.

Irak'ın güney kentlerindeki hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri sebebiyle başlayan gösteriler ise sürüyor. Göstericiler bu kentlerdeki Şii parti binalarını ateşe vermişti.

HÜKÜMET, ŞEHİRDE İNTERNET ERİŞİMİNİ KESTİ

Irak'ın güneyinde başlayarak başkent Bağdat'a sıçrayan gösteriler nedeniyle hükümet şehirdeki internet erişimini kesmişti.

Basra halkı da "işsizlik ve elektrik kesintilerini" protesto etmek için pazar günü sokağa çıkmış, gösterilerde güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu bir kişi başından vurularak hayatını kaybetmişti.