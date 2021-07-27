Irak'ta günlük vaka sayısında yeni rekor
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Irak'ta günlük vaka sayısında yeni rekor

Irak'ta günlük vaka sayısında yeni rekor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Irak'ta korona virüs salgınında son 12 bin 185 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 577 bin 13'e ulaştı.

Irak'ta korona virüs salgınında son 12 bin 185 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 577 bin 13'e ulaştı. Ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Irak'ta korona virüs salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde son 24 saat içerisinde 12 bin 185 yeni vakanın tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısını 1 milyon 577 bin 13'e ulaştığı aktarıldı. Bakanlık, son 24 saatte Covid-19 nedeni ile 71 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 18 bin 418'e ulaştığını kaydetti.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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