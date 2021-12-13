Irak'ta günlük Kovid-19 vakalarında artış yaşanıyor

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış görülürken son 24 saatte 522 kişinin virüse yakalandığı bildirildi.

Irak Sağlık Bakanlığı konuya dair yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, son bir günde 522 kişinin Kovid-19'a yakalandığı 16 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Bakanlık, şu ana kadar Kovid-19 aşısını tamamlayan kişi sayısının da sadece 92 bin 198 olduğunu kaydetti.

Irak'ta yeni tip koronavirüs önlemleri esnetilirken, vaka sayılarında artışın devam edebileceğinden endişe duyuluyor.

AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri

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