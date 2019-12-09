Irak'ta gözaltına alınan 2 bin 626 gösterici serbest bırakıldı
Irak Yüksek Yargı Meclisi, ülkedeki gösteriler sırasında gözaltına alınan 2 bin 626 göstericinin serbest bırakıldığını duyurdu. Ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı
09.12.2019 01:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 01:14
Irak Yüksek Yargı Meclisi, ülkedeki gösteriler sırasında gözaltına alınan 2 bin 626 göstericinin serbest bırakıldığını duyurdu.
Irak Yüksek Yargı Meclisinin basın merkezinden yapılan açıklamada, 1 Ekim'de başlayan gösteriler sırasında gözaltına alınan ve serbest bırakılan eylemcilerin sayısının 2 bin 626 olduğu ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com