Irak'ta gözaltına alınan 2 bin 626 gösterici serbest bırakıldı

09.12.2019 01:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 01:14

Irak Yüksek Yargı Meclisi, ülkedeki gösteriler sırasında gözaltına alınan 2 bin 626 göstericinin serbest bırakıldığını duyurdu.



Irak Yüksek Yargı Meclisinin basın merkezinden yapılan açıklamada, 1 Ekim'de başlayan gösteriler sırasında gözaltına alınan ve serbest bırakılan eylemcilerin sayısının 2 bin 626 olduğu ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle