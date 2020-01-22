Irak'ta göstericileri kim öldürüyor? İran'ın payı var mı?
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Irak'ta göstericileri kim öldürüyor? İran'ın payı var mı?

Son iki günde 10 göstericinin öldüğü Irak'ta faillerin kim olduğu sorusu ülke gündemini meşgul ederken, gerçek mermi kullanan güvenlik güçlerinin yanında, İran'a yakın grupların da ölümlerde payı olduğu iddia ediliyor.

22.01.2020 14:17 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:17
Irak'ta göstericileri kim öldürüyor? İran'ın payı var mı?

Son iki günde 10 göstericinin öldüğü 'ta faillerin kim olduğu sorusu ülke gündemini meşgul ederken, gerçek mermi kullanan güvenlik güçlerinin yanında, 'a yakın grupların da ölümlerde payı olduğu iddia ediliyor.


Bağdat ve güney vilayetlerde süren gösterilere zaman zaman İran'a yakın Haşdi Şabi milislerinin de müdahale ettiği ileri sürülüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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