Irak'ta, göstericilere müdahale eden çevik kuvvet ekipleri Zikar kentinden çıkarıldı

26.11.2019 18:18 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:18

Irak'ın Nasıriye kentinde göstericilere sert şekilde müdahale ettiği belirtilen çevik kuvvet ekipleri valinin talimatıyla kent merkezinden çıkarıldı.

Zikar Valisi Adil ed-Duheyli, konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu birlikler ve protestocular arasında çıkan arbedenin ardından bu kararın alındığını ifade etti.

Duheyli, olayların daha fazla büyümemesi için çevik kuvvet birliklerinin, Nasıriye kent merkezinden çıkarıldığını kaydetti.

Zikar vilayetinin merkezinde yer alan Nasıriye kentinde 21 Kasım'dan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilere, güvenlik güçlerinin sert şekilde müdahale ettiği belirtiliyor. Göstericiler, çıkan olaylar sırasında hem valilik hem kaymakamlık binasının bir kısmını ateşe vermişti.

Başbakan Adil Abdulmehdi, ülkenin güneyindeki Zikar'daki olayların şiddetlenmesi üzerine "sağlık ve güvenlik" alanı dışındaki tüm devlet kurumlarında resmi tatil ilan etmişti.

Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komisyonundan dün yapılan yazılı açıklamada, 21-24 Kasım tarihleri arasında Zikar kentindeki gösterilerde 7 kişinin öldüğü, 131 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Irak'taki gösteriler

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.



Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.



Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi ve yolsuzluk iddiaları gerekçesiyle hükümetin istifasını istiyor.

Kaynak: AA