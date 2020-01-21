Irak'ta göstericiler yolları trafiğe kapatmaya devam ediyor (2)
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Irak'ta göstericiler yolları trafiğe kapatmaya devam ediyor (2)

Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerinde, hükümet karşıtı göstericiler, lastik yakarak yolları trafiğe kapatmayı sürdürüyor.

21.01.2020 16:25 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:27
Irak'ta göstericiler yolları trafiğe kapatmaya devam ediyor (2)

'ın başkenti ve güney kentlerinde, karşıtı göstericiler, lastik yakarak yolları trafiğe kapatmayı sürdürüyor.

Bağdat'ta göstericiler, başkentin merkeziyle iki yakasını birbirine bağlayan otoban ve köprülerde lastik yakarak buraları trafiğe kapattı. Güvenlik güçleri ise protestoculara karşı gaz bombası ve yer yer gerçek mermi kullanarak müdahalede bulundu.

Bağdat'ın yanı sıra güney vilayetlerinde de göstericiler, birçok ana yol ve köprüyü lastik yakarak trafiğe kapattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Irak'ta göstericiler yolları trafiğe kapatmaya devam ediyor (2)
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