Irak'ta göstericiler yerel hükümet binasını ateşe verdi

Irak'ta göstericiler yerel hükümet binasını ateşe verdi

Irak’ın güneyindeki Nasıriye kentinde en az 3 bin kişiden oluşan protestocular yerel hükümet binasına saldırıp binayı ateşe verdi. Göstericiler hükümetin istifasını talep ediyor

25.10.2019 16:44
Irak'ta göstericiler yerel hükümet binasını ateşe verdi

Irak'ın güneyindeki Nasıriye kentinde en az 3 bin kişiden oluşan protestocular yerel hükümet binasına saldırıp binayı ateşe verdi.


Ülke çapında cuma günü farklı şehirlerde hükümet karşıtı gösteriler gerçekleşiyor. Protestocular hükümetin istifasını ve yolsuzluklara son verilmesini talep ediyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et