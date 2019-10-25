Irak'ta göstericiler yerel hükümet binasını ateşe verdi
Irak’ın güneyindeki Nasıriye kentinde en az 3 bin kişiden oluşan protestocular yerel hükümet binasına saldırıp binayı ateşe verdi. Göstericiler hükümetin istifasını talep ediyor
Irak'ın güneyindeki Nasıriye kentinde en az 3 bin kişiden oluşan protestocular yerel hükümet binasına saldırıp binayı ateşe verdi.
Ülke çapında cuma günü farklı şehirlerde hükümet karşıtı gösteriler gerçekleşiyor. Protestocular hükümetin istifasını ve yolsuzluklara son verilmesini talep ediyor. Euronews.com'da Görüntüle