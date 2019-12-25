Irak'ta göstericiler Şii partilere ait büroları ateşe verdi
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Irak'ta göstericiler Şii partilere ait büroları ateşe verdi

Iraklı göstericiler, 15 Aralık'ta uğradığı suikast sonucu yaralanan aktivist Sair Kerim et-Tayyib'in bugün ölümü üzerine, Divaniyye kentindeki Şii partilere ait bazı büroları yaktı.

25.12.2019 13:09 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:09
Irak'ta göstericiler Şii partilere ait büroları ateşe verdi

Iraklı göstericiler 15 'ta uğradığı suikast sonucu yaralanan aktivist Sair Kerim et-Tayyib'in ölümü üzerine Divaniyye kentindeki Şii partilere ait bazı büroları yaktı.


Irak Bağımsız İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden 15 Aralık'ta yapılan açıklamada, aktivistler Ali Hamza el-Medeni ve Sair Kerim et-Tayyib'in kullandıkları araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu, yaralandığı belirtilmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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