Irak'ta göstericiler Şii partilere ait büroları ateşe verdi

25.12.2019 13:09 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:09

Iraklı göstericiler 15 Aralık'ta uğradığı suikast sonucu yaralanan aktivist Sair Kerim et-Tayyib'in ölümü üzerine Divaniyye kentindeki Şii partilere ait bazı büroları yaktı.



Irak Bağımsız İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden 15 Aralık'ta yapılan açıklamada, aktivistler Ali Hamza el-Medeni ve Sair Kerim et-Tayyib'in kullandıkları araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu, yaralandığı belirtilmişti. Euronews.com'da Görüntüle