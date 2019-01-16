Irak'ta Göçmen Kampında Yangın Çıktı
- Irak'ta göçmen kampında yangın çıktıERBİL - Irak'ın Erbil kenti yakınlarında bulunan bir göçmen kampında sabah saatlerinde yangın çıktığı bildirildi.
- Irak'ta göçmen kampında yangın çıktı
ERBİL - Irak'ın Erbil kenti yakınlarında bulunan bir göçmen kampında sabah saatlerinde yangın çıktığı bildirildi.
Erbil kentinin yakınlarında bulunan Aynkava bölgesindeki Herşim göçmen çadır kentinde sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Erbil Sivil Savunma Müdürlüğü, sabah yerel saatle 06.00'da çıkan yangında 14 çadırın kül olduğunu belirtti. Yangının kontrol altına alındığı ve şans eseri can kaybının yaşanmadığı belirtildi.
Terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Musul'u işgal etmesinin ardından kurulan Herşim kampında 4 bine yakın göçmen bulunuyor.
Kaynak: İHA