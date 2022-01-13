Irak'ta Federal Mahkeme, yeni Meclis Başkanlığı'nın görevini durdurdu

Irak Federal Mahkemesi, yeni Meclis Başkanlığı'nın görevini "geçici olarak durdurma" kararı aldı.

Irak'ta 10 Ekim seçimleri sonrası meclisin ilk oturumu 9 Ocak tarihinde gerçekleştirilmiş, Başkan ve iki yardımcısı seçilmişti.

Meclis Başkanlığı seçimi sonrası milletvekili Basim Haşşan, oturumun ve söz konusu seçimin yasal olmadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu.

Federal Mahkeme'den yapılan açıklamaya göre, milletvekili Haşşan'ın "9 Ocak'taki oturumun yasal olmadığı" gerekçesiyle yaptığı başvuru değerlendirilerek karara bağlandı. Mahkeme, 9 Ocak tarihinde seçilen Başkan ve iki yardımcısından oluşan Meclis Başkanlığı'nın görevinin geçici olarak durdurulmasına karar verdi.

Irak Meclisi'nin ilk oturumu 9 Ocak tarihinde yapılmıştı. Oturumu en yaşlı üye sıfatıyla yürüten milletvekili Mahmud Meşhedani çıkan arbede sonucu ani sağlık sorunu geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Meşhedani sonrası oturumu ikinci yaşlı üye sıfatıyla Halid Derraci devam ettirerek, Meclis Başkanı ve iki yardımcısını seçtirmişti.

Meclis Başkanlığı'na yeniden Muhammed Halbusi seçilirken, ilk yardımcısı Sadr Grubu Milletvekili Hakim Zamili ve ikinci yardımcısı da Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Milletvekili Şahvan Abdullah olmuştu.

AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet