Irak'ta Falih El-Feyyad'ın Başbakan Adayı Gösterildiği Haberlerine Yalanlanma

Irak Başbakanı Haydar İbadi başkanlığındaki zafer ittifakı, görevden alınan ulusal güvenlik müsteşarı Falih el-Feyyad'ın, liste tarafından başbakan aday olarak gösterildiği haberlerinin asılsız olduğunu duyurdu.

Irak Başbakanı Haydar İbadi başkanlığındaki zafer ittifakı, dün görevden alınan ulusal güvenlik müsteşarı Falih el-Feyyad'ın liste tarafından başbakan aday olarak gösterildiği haberlerin asılsız olduğunu açıkladı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yayınlayan zafer ittifakı, bu gibi asılsız haberleri şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtirken, ittifakın basın ofisi dışında çıkan bütün bildiri veya açıklamaların ittifakın resmi açıklaması olarak kabul edilmediği hatırlattı.

Bu sabah Irak basında yer alan haberlerde dün başbakan İbadi tarafından görevden alınan ulusal güvenlik müsteşarı Falih el-Feyyad'ın liste yöneticileri tarafından başbakan adayı gösterildiği yönünde haberler yer almıştı. - BAĞDAT