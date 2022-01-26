Irak'ta Ezidi göçmenler
Davudiye mülteci kampından drone görüntüleri Çocukların kar topu oynaması Kamptan detay görüntüler DUHOK - Irak'ın Duhok kentinde etkisini gösteren soğuk hava, bölgede çadırlarda yaşayan binlerce sivilinin hayatını olumsuz etkiledi.
Davudiye mülteci kampından drone görüntüleri
Çocukların kar topu oynaması
Kamptan detay görüntüler DUHOK - Irak'ın Duhok kentinde etkisini gösteren soğuk hava, bölgede çadırlarda yaşayan binlerce sivilinin hayatını olumsuz etkiledi. Duhok kentindeki Davudiye kampına sığınan Ezidiler, zor şartlar altında yaşamlarını sürdüyor.