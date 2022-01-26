Irak'ta Ezidi göçmenler - Haberler
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Irak'ta Ezidi göçmenler

Davudiye mülteci kampından drone görüntüleri Çocukların kar topu oynaması Kamptan detay görüntüler DUHOK - Irak'ın Duhok kentinde etkisini gösteren soğuk hava, bölgede çadırlarda yaşayan binlerce sivilinin hayatını olumsuz etkiledi.

Davudiye mülteci kampından drone görüntüleri

Çocukların kar topu oynaması

Kamptan detay görüntüler DUHOK - Irak'ın Duhok kentinde etkisini gösteren soğuk hava, bölgede çadırlarda yaşayan binlerce sivilinin hayatını olumsuz etkiledi. Duhok kentindeki Davudiye kampına sığınan Ezidiler, zor şartlar altında yaşamlarını sürdüyor.

Irak'ta Ezidi göçmenler

Irak'ta Ezidi göçmenler

Irak'ta Ezidi göçmenler

AA - Son Dakika Haberleri

Mülteci, Drone, Duhok, Irak, Güncel, Haber

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