Irak'ta eylemcilerin iran konsolosluğu'na saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti

28.11.2019 11:40 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:45

Irak'ta eylemcilerin İran Konsolosluğu'na saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti

Irak, (DHA)- Irak'ta hükümet karşıtı protestolar sürerken yaşanan şiddet de artıyor. Necef kentindeki dün akşam İran Konsolosluğu önünde toplanan eylemcilere güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 80 kişinin de yaralandığı olayda, konsolosluk binası göstericiler tarafından yakılmıştı.

Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protestolar ülke genelinde devam ediyor. Necef şehrindeki İran Konsolosluğu binası önünde toplanan eylemciler, İran Konsolosluğu'na saldırdı. Ellerindeki İran bayraklarını yakan ve konsolosluk binasını ateşe veren eylemcilere, polis müdahale etti. Polisin açtığı ateş sonucunda 8 eylemci hayatını kaybederken, 80 kişi de yaralandı.

İRAN DIŞİŞLERİ'NDEN KINAMA

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran'ın Irak'taki Necef konsolosluğuna yapılan saldırıyı kınayarak, Irak hükümetinin sorumlu, kesin ve etkili bir şekilde saldırganlara karşılık vermesini istedi. Musevi, Irak'ın Tahran Büyükelçisine, İran hükümetine ait mekanların ve İranlı diplomatların korunması gerektiğini ilettiğini ifade etti.

Kaynak: DHA