Irak'ta Ev Çöktü: 1 Ölü

Irak'ta daha önce meydana gelen sel suları sonucu hasar gören bir evin yıkılması sonucu enkaz altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Irak'taki yerel medyaya konuşan Süleymaniye'nin Germiyan İdaresi Polis Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Kaderu, Diyala vilayetinin Kengerabat köyünde daha önce sel suyundan hasar gören bir evin çöktüğünü ve bir kadının enkaz altında kaldığını ifade etti.

Kaderu, kadının enkaz altından çıkarıldığını ancak hayatını kaybettiğini, otopsi için de Süleymaniye'nin Kelar ilçesindeki hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Irak'ın özellikle kuzey kesiminde geçen haftalarda şiddetli yağışlar sonucu sel meydana gelmiş, 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA