Irak'ta eski İçişleri ve Savunma bakanları ifadeye çağrıldı Irak'ta, aylardır devam eden protestolarda bazı göstericilerin öldürülmesiyle ilgili olarak açılan soruşturma kapsamında eski İçişleri ve Savunma bakanlarının ifade vermeye çağrıldığı belirtildi.

Irak'ta, aylardır devam eden protestolarda bazı göstericilerin öldürülmesiyle ilgili olarak açılan soruşturma kapsamında eski İçişleri ve Savunma bakanlarının ifade vermeye çağrıldığı belirtildi.

Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci, Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Abdulgani el-Esedi ve Terörle Mücadele Teşkilatı Başkanı Abdulvehhab es-Saidi'nin toplantısının ardından Konsey tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, toplantıda, Ekim 2019'da başlayan protestolar sırasında güvenlik güçleri ve göstericilerin öldürülmesi olaylarıyla ilgili yargı tedbirlerinin görüşüldüğü ifade edildi. Bağdat'taki Soruşturma Kurulu'nun önceki hükümette İçişleri Bakanı olan Yasin el-Yasiri ile Savunma Bakanı Necah eş-Şemri'yi konuyla ilgili olarak ifade vermeye çağırdığı kaydedildi.

Kurulun ayrıca, Savunma ve İçişleri bakanlıklarındaki bazı memurlar ile subaylar hakkında da yakalama emri çıkardığı aktarıldı.

Önceki Başbakan Adil Abdulmehdi döneminde görev yapan Yasiri ile Şemri'nin, açılan soruşturma kapsamında ifade vermeye çağrılan en üst düzey yetkili oldukları ifade edildi.

Irak'ta mayıs ayında, çok sayıda göstericinin hayatını kaybettiği protesto gösterileriyle ilgili soruşturma komisyonu kurulmasına karar verilmişti.

Abdulmehdi hükümetinin devrilmesine neden olan protestolar sınırlı da olsa halen devam ediyor.

Kaynak: AA