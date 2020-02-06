Irak'ta es-Sadr destekçileri ile eylemciler arasında arbede: 6 kişi hayatını kaybetti
Irak'ın güneyindeki Necef kentinde Mukteda es-Sadr'a bağlı bir grupla göstericiler arasında çıkan arbedede 6 kişi öldü, 52 kişiyse yaralandı
Irak'ın güneyindeki Necef kentinde Mukteda es-Sadr'a bağlı bir grupla göstericiler arasında çıkan arbedede 6 kişi öldü, 52 kişiyse yaralandı.
Necef'te Sadreyn Meydanı'na girmeye çalışan Şii lider Mukteda es-Sadr taraftarları ile meydanda bulunan hükümet karşıtı protestocular arasında çatışma çıktı. Es-Sadr destekçilerinin eylem yapılan bölgeye girmesini engelleyen protestocular, havaya ateş açılması sonucunda yaralandı. Euronews.com'da Görüntüle