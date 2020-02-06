Irak'ta es-Sadr destekçileri ile eylemciler arasında arbede: 6 kişi hayatını kaybetti
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Irak'ta es-Sadr destekçileri ile eylemciler arasında arbede: 6 kişi hayatını kaybetti

Irak'ın güneyindeki Necef kentinde Mukteda es-Sadr'a bağlı bir grupla göstericiler arasında çıkan arbedede 6 kişi öldü, 52 kişiyse yaralandı

06.02.2020 07:39 | Son Güncelleme: 06.02.2020 07:39
Irak'ta es-Sadr destekçileri ile eylemciler arasında arbede: 6 kişi hayatını kaybetti

'ın güneyindeki kentinde Mukteda es-Sadr'a bağlı bir grupla göstericiler arasında çıkan arbedede 6 kişi öldü, 52 kişiyse yaralandı.


Necef'te Sadreyn Meydanı'na girmeye çalışan Şii lider Mukteda es-Sadr taraftarları ile meydanda bulunan hükümet karşıtı protestocular arasında çatışma çıktı. Es-Sadr destekçilerinin eylem yapılan bölgeye girmesini engelleyen protestocular, havaya ateş açılması sonucunda yaralandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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