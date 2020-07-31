Irak'ta erken seçime ilk destek BM'den
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin erken seçim tarihini açıklamasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) buna destek vereceğini bildirdi.
31.07.2020 22:13 | Son Güncelleme: 01.08.2020 01:07
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin erken seçim tarihini açıklamasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) buna destek vereceğini bildirdi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Irak Özel Temsilcisi ve BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert, Kazımi'nin erken seçim tarihi açıklaması sonrası yaptığı yazılı açıklamasında, bu durumdan memnuniyet duyduklarını belirtti.
Jeanine Hennis-Plasschaert, "BM olarak, Irak'ta özgür ve şeffaf seçimin gerçekleşmesi için gerekli desteği sunmaya hazırız." ifadelerini kullandı.
Irak Başbakanı Kazımi, 6 Haziran 2021'de erken seçim yapılacağını duyurmuştu.
Kaynak: AA