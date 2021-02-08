Irak'ta Erbil Valiliğine KDP'nin adayı Ümit Hoşnav seçildi

Irak'ın Erbil Valiliğine Kürdistan Demokratik Partisi'nin (KDP) adayı Ümit Hoşnav'ın seçildiği belirtildi.

Erbil İl Meclis üyeleri bugün, kent valisini belirlemek üzere bir araya geldi. Yapılan oylamada KDP Grup Başkanı Hoşnav, oylamaya katılan 23 üyeden 18'inin evet oyunu alarak yeni Erbil Valisi oldu.

Hoşnav için oturuma katılan KDP 12, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) de 6 evet oyu kullandı.

İslami Birlik Partisi (Yekgirtu), İslami Toplum Partisi (Komel) ve Değişim Hareketi (Goran) ise sebep belirtmeksizin oylamayı boykot etti.

Erbil İl Meclisinde, KDP 12, KYB 6, Goran 4, Komel 2, Yekgirtu 1 üyeyle Türkmen ile Hristiyanlar ise toplamda 5 üyeyle temsil ediliyor.

Eski Erbil Valisi Ferset Sofi 18 Kasım 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb