Irak'ta Elektrik Kesintisi Nedeniyle Halk Sokaklarda

- Göstericilerin Babil valilik binası önünde toplanması

Göstericilerin Elektrik Bakanı Kasım Fehdavi aleyhinde slogan atması

Göstericiler ile röportaj

Irak'ın Babil kentinde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte yaşanan elektrik kesintilerini protesto edildi.

Babil kent merkezindeki valilik binası önünde toplanan vatandaşlar, merkezi ve yerel hükümet yetkililerini göreve çağırdı. Göstericiler, Elektrik Bakanı Kasım Fehdavi aleyhinde slogan attı.

Irak'ta hava sıcaklıkları 50 dereceye yaklaştı. Irak Meteoroloji Dairesi ülkedeki sıcaklıkların önümüzdeki günlerde 50 dereceyi geçeceği uyarısında bulundu. Irak'ta 19 Temmuz 2016'da hava sıcaklıkları nedeniyle devlet kurumları iki gün tatil edilmişti. Başkent Bağdat ve Basra kentlerinde vatandaşlar sağlık açısından uygun olmamasına rağmen, Dilce Nehri'nde yüzerek serinlemeye çalışıyor. Yaz aylarındaki elektrik kesintileri yüzünden Iraklıların klima kullanma imkanı azalıyor.