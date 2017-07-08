Irak'ta Elektrik Kesintisi Nedeniyle Halk Sokaklarda

Irak'ın Babil kentinde hava sıcaklığının artmasıyla yaşanan elektrik kesintileri protesto edildi.



Kent merkezindeki Valilik binası önünde toplanan Babilliler, merkezi ve yerel hükümet yetkililerini göreve çağırdı.



Göstericiler, Elektrik Bakanı Kasım Fehdavi aleyhinde slogan attı.



Başkent Bağdat ve Basra kentlerinde yaşayanlar sağlık açısından uygun olmamasına rağmen, Dilce Nehri'nde yüzerek serinlemeye çalışıyor.



Irak'ta hava sıcaklıkları 50 dereceye yaklaştı. Irak Meteoroloji Dairesi ülkedeki sıcaklıkların önümüzdeki günlerde 50 dereceyi geçeceği uyarısında bulunmuştu.



Irak'ta 19 Temmuz 2016'da hava sıcaklıkları nedeniyle devlet kurumları iki gün tatil edilmişti.



Yaz aylarındaki elektrik kesintileri yüzünden Iraklıların klima kullanma imkanı azalıyor.