Irak'ta elektrik hatlarına yönelik saldırılarda artış yaşanıyor
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Irak'ta elektrik hatlarına yönelik saldırılarda artış yaşanıyor

Irak'ta elektrik hatlarına yönelik saldırılarda artış yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Haberler | Güncel

Irak'ta yıl başından bu yana 160 elektrik iletim kulesi ile hattına saldırı düzenlendi.

Irak'ta yıl başından bu yana 160 elektrik iletim kulesi ile hattına saldırı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığına Bağlı Enerji Polis Komutanlığından yayımlanan raporda, yıl başından bu yana elektrik iletim kuleleri ile hatlarına pek çok saldırı düzenlendiği belirtildi.

Ocak ayından 10 Temmuz'a kadar olan sürede ülke genelinde 106 elektrik iletim kulesi ile 54 elektrik hattının patlayıcılarla hedef alındığı ifade edildi.

Saldırıları düzenleyen gruplara ilişkin bilgi verilmedi.

Irak'ta özellikle son haftalarda ülkenin kuzey, batı ve doğu kesimlerinde elektrik hatlarını hedef alan bombalı saldırılarda artış yaşanıyor. Bu durum sık sık elektrik kesintilerinin yaşanmasına ve hizmet yetersizliği nedeniyle halkın protestolarına neden oluyor.

Ülke makamları saldırıların çoğunun arkasında terör örgütü DEAŞ militanlarının olduğunu savunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran

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