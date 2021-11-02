Irak'ta El-Kaide üyesi 8 teröriste idam cezası
Irak'ta terör örgütü El-Kaide üyesi 8 teröriste idam cezası verildiği bildirildi.
Irak'ta terör örgütü El-Kaide üyesi 8 teröriste idam cezası verildiği bildirildi.
Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarındaki bir güvenlik noktasına saldırı düzenleyen terör örgütü El-Kaide üyesi olan 8 terörist hakkında karar verildi. Zikar Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Terörle Mücadele Yasası 4. maddesi uyarınca 8 terörist idam cezasına çarpıtıldı.
(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)
Son dakika haber! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; FETÖ PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imam yapılanması soruşturmasında 100 şüpheli...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyon) Yapılması gerektiği zamanda tabii ki yapılır. Ondan geri adım atılmaz."
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer karşımızda bir terör örgütü olan PKK/PYD/YPG varsa, ne gerekiyorsa biz bunu yaparız. Bundan da taviz vermeyiz."