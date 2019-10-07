"Irak'ta durum aşamalı olarak normale dönüyor"

07.10.2019 21:56

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, göstericilerin taleplerinin karşılanmaya devam edeceğini ve ülkede durumun aşamalı bir şekilde normale döndüğünü belirtti.

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulmehdi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği ve ikili ilişkileri siyasi, ekonomik güvenlik ve bilimsel alanlarda geliştirme yolları ele alındı, bölgedeki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

"Göstericilerin talepleri karşılanmaya devam edecek"

Açıklamaya göre, ülkedeki gösterilerin ardından güvenlik durumunu incelediklerine işaret eden Abdulmehdi, göstericilerin meşru taleplerini karşılamaya devam edeceklerini aktardı.

Gösterilerin barışçıl niteliğini kaybettiğini savunan Abdulmehdi, "Başkent Bağdat başta olmak üzere bazı kentlerde durum aşamalı olarak normale dönüyor." ifadelerini kullandı.

Abdulmehdi, Irak ekonomisinin savaş ve yıkımların yanı sıra uzun zamandır ekonomik yaptırımlardan olumsuz etkilendiğini belirterek, ülkenin kaynaklarını, üretimini kullanmak istediklerini ve yatırımları desteklediklerini kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da iki ülke arasındaki ilişkilerin köklü olduğuna dikkati çekerek, "bu ilişkileri geliştirmeye, Rus şirketlerinin petrol ve doğal gaz alanlarında yatırım ve yeniden yapılanmaya katılımlarını artırmaya, ticari alışverişi kolaylaştırmaya çalıştıklarını" ifade etti.

Lavrov, ülkesinin, Irak silahlı kuvvetlerini destekleme, DEAŞ ile mücadelede iş birliğini sürdürme, farklı bölgesel konularda koordinasyon içerisinde olma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Rusya'nın Bağdat Büyükelçisi Maxim Maxinmov, büyük petrol ve doğal gaz şirketlerinin yöneticileri ve temsilcileri hazır bulundu.

Irak tarafından Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hekim, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Falih Feyyaz, Dışişleri ve Petrol bakanlıklarından yetkililer görüşmeye katıldı.

Irak Cumhurbaşkanı'ndan uluslararası topluma çağrı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Berhem Salih de başkent Bağdat'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede Salih, ülkenin istikrarı önündeki zorluklardan kurtulmak için uluslararası toplumun desteğinin önemli olduğunu ifade etti.

Görüşmede, bölgedeki son siyasi gelişmelerin yanı sıra iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek şekilde ilişkilerin geliştirilmesi konusu ele alındı.

Kaynak: AA