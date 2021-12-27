Irak'ta DEAŞ'tan polis aracına saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda 3 polis hayatını kaybederken, 4 polis de yaralandı.
Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda 3 polis hayatını kaybederken, 4 polis de yaralandı.
Salahaddin şehrine bağlı Siniye ilçesinde terör örgütü DEAŞ, polis ekiplerine saldırı düzenledi. Siniye ilçesinin el-Tartar yolu üzerinde meydana gelen saldırıda, teröristlerin polis güçlerine ait aracı roketle vurması sonucu 3 polis hayatını kaybetti, 4 polis de yaralandı. - ERBİL
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet