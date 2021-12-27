Irak'ta DEAŞ'tan polis aracına saldırı: 3 ölü, 4 yaralı - Haberler
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Irak'ta DEAŞ'tan polis aracına saldırı: 3 ölü, 4 yaralı

Irak'ta DEAŞ'tan polis aracına saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda 3 polis hayatını kaybederken, 4 polis de yaralandı.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda 3 polis hayatını kaybederken, 4 polis de yaralandı.

Salahaddin şehrine bağlı Siniye ilçesinde terör örgütü DEAŞ, polis ekiplerine saldırı düzenledi. Siniye ilçesinin el-Tartar yolu üzerinde meydana gelen saldırıda, teröristlerin polis güçlerine ait aracı roketle vurması sonucu 3 polis hayatını kaybetti, 4 polis de yaralandı. - ERBİL

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